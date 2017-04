Hohentwiel startet in die Saison

11.04.2017

Über 20.000 internationale Gäste jährlich entdecken eine einmalige Zeitreise mit der Hohentwiel auf dem Bodensee.

Man fühlt sich versetzt in die goldene Zeit der legendären Raddampfer. Seit hundert Jahren erfreut die mittlerweile zum schönsten Dampfschiff Europas geadelte Hohentwiel mit Fahrten auf dem Bodensee. Im Jahre 1913 stand die Welt zwischen Tradition und Moderne. Niemand rechnete damit, aber die Hohentwiel sollte der letzte Dampfer seiner Art werden – die Zukunft der Motorschiffe stand bereits unmittelbar bevor.

Mit den Eröffnungsfahrten am kommenden Wochenende (Ostersonntag mit English Afternoon Tea und Captains Dinner sowie am Ostermontag mit dem Jazz Brunch und der kleinen Rundfahrt - Tickets sind noch im Büro erhältlich) startet die Hohentwiel in ihre nun mehr 28. Saison seit der Wiederinbetriebnahme im Jahre 1990.

Tag der offenen Tür am 7. Mai

10 - 17 Uhr

Hafenstrasse 15

6971 Hard