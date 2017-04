Volkslauf unter Segeln

Kiel, 10.04.2017 von IBN

Die Meldemoral der Segler/innen ist bekanntlich nicht gerade mitreißend.

Umso erstaunlicher, dass gerade die eher im Amateurbereich angesiedelte Aalregatta bereits nach wenigen Stunden die ersten 14 Meldungen verzeichnete, als noch viele Klassen und Seebahn-Wettfahrten der Kieler Woche mit leeren Meldelisten glänzten. Die schnelle Reaktion zeigt, die Aalregatta (17. und 18. Juni), eingebettet in die Kieler Woche (17. bis 25. Juni), ist gewollt und gewünscht. Nach elf Jahren der Trennung wächst im Offshore-Bereich damit zusammen, was zusammen gehört. Die Aalregatta wird zum Volkslauf unter Segeln.

Und während im ohnehin überfüllten Regattakalender immer mehr Regatten auftauchen, sind die Vertreter des Segelclubs Eckernförde (SCE) und des Kieler Yacht-Clubs (KYC) dem Wunsch der Aktiven gefolgt. Mit der Aalregatta wird parallel zum Welcome Race für die ORC-Regattayachten den nicht nach ORC vermessen Yachten die Teilnahme an der Kieler Woche ermöglicht. „Ziel ist es, dass wirklich jedes Dickschiff an der Kieler Woche teilnehmen kann“, so Kieler-Woche-Organisationsleiter Dirk Ramhorst. Neben dem Wettfahrtgedanken geht es auch um das Kennenlernen und den gemeinsamen Erfahrungsaustausch im Rahmen der weltgrößten Regattaveranstaltung.

Die Aalregatta besteht aus zwei Mittelstrecken-Wettfahrten (ca. 35 sm), die einzeln gewertet werden. „Wir werden aber neben den Punktpreisen in den Gruppen weitere Anreize bieten“, erklärt Ralf Paulsen, Wettfahrtleiter der Aalregatta. Ein Preis für das schnellste Schiff hin und zurück oder Siegerehrungen der besonderen Art seien noch im Gespräch, so Paulsen.

Der erste Start von Kiel nach Eckernförde erfolgt für die Aalregatta-Teilnehmer am Samstag, 17. Juni, um 10:30 Uhr, in der Kieler Innenförde. danach folgen die anderen Gruppen. Die ORC-Yachten starten bereits ab 9:30 Uhr. Die Wettfahrt von Eckernförde nach Kiel wird am Sonntag um 10:00 Uhr gestartet. Späteste Startmöglichkeit ist 16:00 Uhr, sodass die Teilnehmer auch bei widrigen Windbedingungen die Chance haben die Rückregatta nach Kiel anzutreten.

Geplant ist die Gruppeneinteilung nach dem Kiel-Rating, mit dem eine unabhängige Kommission die Boote in Gruppen einteilt. Sowohl das Rating selbst als auch die Einteilung in eine Gruppe kann nicht diskutiert werden, so die Ausschreibung. Neben den Gruppen nach Kiel-Rating sind die Einheitsklassen Bente24, Seascape 18/24/27 ausgeschrieben. Eine eigene Wertungsgruppe ist für jede Einheitsklasse ab sechs Booten möglich.

Kieler Woche Terminplan:

Kieler Woche, Teil I (17.-20. Juni)

2.4mR (open), 29er (Euro Cup), 505, Albin Express, Contender, Europe, Flying Dutchman, Folkeboot, Formula18, Hobie16, J/24, Laser 4.7, Laser Rad. (open), Nacra15, OK-Jolle

Kieler Woche, Teil II (21./22.-25. Juni)

Para World Sailing Championships, 470 M/W, 49er M, 49erFX (open), Finn M, Laser Rad. W, Laser Std. M, Nacra17 Mix, 21.-25. Juni.

420, J/70, J/80, Melges24 (European Sailing Series), 22.-25. Juni.

Kieler Woche, ORC (17.-24. Juni)

Welcome Race (Kiel - Eckernförde - Kiel) 17.-18. Juni.

Kiel-Cup Alpha, 19.-21. Juni.

Senatspreis, 22. Juni.

Silbernes Band, 23.-24. Juni.

Kieler Woche, Klassiker (17.-20. Juni)

Rendezvous der Klassiker, 17. Juni.

5.5mR & 12mR Trophy, 18.-19. Juni.

Kieler Woche, Segel-Bundesliga

1. Bundesliga, 17.-19. Juni.

Kieler Woche, Aalregatta

Aalregatta (Kiel – Eckernförde – Kiel) 17.-18. Juni.

Informationen zur Kieler Woche 2017 unter www.Kieler-Woche.de