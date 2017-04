Segelsport auf dem Wasser und viel Spaß an Land

Kiel/Berlin , 06.04.2017 von IBN

Der Segel-Nachwuchs trifft sich zu den Young Europeans Sailing (YES), der „Kieler Woche des Nachwuchses“, um ihre Besten zu ermitteln.

Rund 650 Nachwuchssegler aus mehr als zehn Nationen werden auch in diesem Jahr über Pfingsten (3.-5. Juni) zu den YES in Kiel erwartet. Die Veranstaltung ist fester Bestandteil vieler Regattasaison-Kalender und überzeugt mit professionellem Segeln und buntem Rahmenprogramm.

Gesegelt wird bei der größte Jugend-Regatta in Europa in den Klassen 29er, 420er, 470er M/W, 505er, Europe, Laser 4.7, Laser Std. M, Laser Rad. W, Laser Rad. M und Pirat. Die Regatten verteilen sich auf fünf verschiedene Bahnen.

Neben dem YES-Titel gibt es in vier Klassen weitere Titel zu gewinnen. In den Klassen 470 M/W, Laser Std. M und Rad. W geht es in Kiel um die Deutsche Junioren Meisterschaft (DJoM/U19/Jahrgang 1999 und jünger). Für die Europe-Klasse sind die YES-Wettfahrten der Abschluss der WM-Qualifikation. Je neun Mädchen und Jungen können sich für die WM in Spanien (6.-12. Juli/Blanes) qualifizieren.

Die veranstaltenden Vereine Kieler Yacht-Club und Norddeutscher Regatta Verein werden für eine reibungslose Organisation auf dem Wasser sorgen, und das Eventgelände in Kiel-Schilksee bietet für jeden Geschmack etwas. Die beliebte Skimboardbahn mit ihrem Wasserbecken ermöglicht es Groß und Klein, sich selbst mit einem Skimboard auf dem Wasser zu versuchen. Anfänger bekommen Tipps und Tricks von den Profis, so dass jeder über das flache Wasser gleiten kann. Präsentiert wird die Bahn wie in den vergangenen Jahren von der boot Düsseldorf.

Termine:

Samstag, 3. Juni - erster Start um 13 Uhr;

Sonntag, 4. Juni, und

Montag, 5. Juni - erster Start um 11 Uhr; letztmöglicher Start: Montag, 5. Juni, 14 Uhr.

Siegerehrung: Montag, 5. Juni, 16 Uhr (geplant) im Hafenvorfeld, bei schlechtem Wetter in der Ch!ll-Out-Zone.

Die ersten sechs Punktplätze jeder Klasse erhalten Preise, zusätzlich werden in den einzelnen Klassen Wanderpreise verliehen.

Klassen:

29er, 420er, 470er M/W, 505er, Europe, Laser 4.7, Laser Std. M, Laser Rad. W, Laser Rad. M und Pirat.

Die Regatten verteilen sich auf fünf verschiedene Bahnen.

Anzahl der Wettfahrten: 8, 29er: 11

Bahnen: Delta: 505er, Pirat, 470er M/W

Echo: 420er

Hotel: 29er

Juliett: Europe, Laser 4.7

Kilo: Laser Std., Laser Radial W, Laser Radial M.

Weitere Informationen gibt es unter www.young-europeans-sailing.de