Match Race Germany auf Jubiläumskurs

Langenargen, 30.03.2017

Das Match Race Germany feiert in seinem Heimathafen Langenargen sein großes Jubiläum! Seit 20 Jahren setzen die Veranstalter, ihr Team und ihre Partner den Matchrace-Maßstab in Deutschland.

Mit 30.000 und mehr Zuschauern in sonnigen Jahren zählt das Duellsegel-Festival zu den meistbesuchten Segelsport-Events der Republik. Dafür gibt es gleich zwei gute Gründe: Mit den spannenden Duellen präsentiert sich der Segelsport nach dem Vorbild America’s Cup ufernah in seiner spannendsten Variante. Gleichzeitig wird in der Zeltstadt im Langenargener Gondelhafen auf höchsten Niveau unterhalten, gefeiert und informiert. Als Auftakt-Regatta der neu formierten Match Race Super League in ihrem Premierenjahr zählt das Match Race Germany auch in Zukunft zu den führenden und mitgestaltenden Veranstaltungen im internationalen Matchracing auf einem Rumpf.

Weltmeister und Deutscher Meister starten

Während die Ausschreibung („Notice of Race“) zum Match Race Germany in diesen Tagen an Skipper in aller Welt verschickt wird und der Meldeschluss erst im Mai näher rückt, haben zwei deutsche Duellsegler bereits die Segel gesetzt: Mit Markus Wieser nimmt einer der besten deutschen Matchracer Kurs auf den Bodensee. Der 53-jährige bayerische Segelprofi, mehrfache Drachen-Weltmeister und Big-Boat-Taktiker kommt mit seiner Stammcrew nach Langenargen. Wieser konnte das Match Race Germany 2001 als einziger deutscher Steuermann einmal gewinnen und dabei mit Jochen Schümann sogar Deutschlands erfolgreichsten Segler der Sportgeschichte im Finale bezwingen. Neben Wieser startet die Mannschaft um den Deutschen Matchrace Meister Max Gurgel aus Hamburg unter deutscher Flagge in das 20. Match Race Germany.

Auch an Land sind sowohl heimliche als auch prominente Meister am Werk. Solche wie Jürgen Weidele’s Band Take a Dance feat. Eliza Kay, die zum Match Race Germany gehört wie die Boote und am Pfingstsonntag mit dem Weltklasse-Saxophonisten Arno Haas auftritt. Der gebürtige Schwarzwälder Arno Haas gilt als Musiker mit „Magic Hands“, spielte bereits mit Größen wie Al Jarreau, dem Duke Ellington Orchester, Paul Kuhn oder auch Helen Schneider. Matchrace-Party-Magnet ist am Freitag der Dauerbrenner „Matchrace goes Lederhose und Dirndl VOL. 6“, der am See für ein volles Haus sorgen wird.

Auch das Team des ausrichtenden Yacht-Club Langenargen (YCL) um Wettfahrtleiter Rudi Magg und Land-Orga-Chef Michael Nöltke hat die Startblöcke bereits verlassen und befindet sich in intensiven Vorbereitungen. ZDF-Reporter und Matchrace-Moderator Nils Kaben ist zum Jubiläum ebenso mit von der Partie.

Das Match Race Germany folgt als sportlicher Höhepunkt der Bodensee-Region vom 1. bis zum 5. Juni.