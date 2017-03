Trias-Klasse startet erstmals bei der Bodenseewoche

Konstanz, 22.03.2017 von IBN

Die Trias-Klasse feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird sie erstmals an der Internationalen Bodenseewoche an den Start gehen.

Seit 1909 gilt die Internationale Bodenseewoche als sportliches und gesellschaftliches Großereignis am Bodensee. Heute zählt sie wieder zu den schönsten Wassersportveranstaltungen am See. Auf fünf Regattabahnen in der großen Bucht zwischen Deutschland und Schweiz treten die großen Traditionsklassen wie 30er Schärenkreuzer, 75er und 45er Nationalen Kreuzer und hochmoderne High-Tech-Racer gegeneinander an. 2017 geht auch die Trias-Klasse mit an den Start.