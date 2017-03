Drei Segelevents in Russland, Schweiz und Italien geplant

Radolfzell, 07.03.2017 von IBN

In der Sailing Champions League sollen in diesem Jahr mehr als 300 Vereine aus 13 Ländern an den Start gehen. Die Sailing Champions League gibt zudem die Regattatermine für 2017 bekannt

Als Austragungstermine wurden festgelegt:

Act 1: 11.– 13. August, St. Petersburg Yacht Club, St Petersburg, Russia

Act 2: 1. – 3. September, Segel-Club St Moritz, St Moritz, Switzerland

Final: 22. – 24. September, Yacht Club Costa Smeralda, Porto Cervo, Italy In der Sailing Champions League treten die besten Segelclubs aus ganz Europa gegeneinander an. Qualifizieren können sich die jeweils besten Clubs aus den nationalen Ligen. 2017 werden die jeweils vier Besten an zwei Qualififkationsrenne (St Petersburg or St Moritz) teilnehmen.Die 15 besten Clubs kommen ins Finale in Porto Cervo. Hier wird dann der beste Segelclub Europas ermittelt.

Auf Grund der hohen Nachfrage für Startplätzen bei der SAILING Champions League hat die International Sailing League Association (ISLA) entschieden, für 2017 eine modifizierte Qualifikation einzuführen. 64 Clubs haben die Chance, sich für das Finale in Porto Cervo im September zu qualifizieren – nur der gastgebende Club und der Titelverteidiger sind direkt qualifiziert.