Pfahlbauten starten in die Saison

Uhldingen, 03.03.2017

In sechs Museumsdörfern auf über 4000 Pfählen zeigt das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen ab Samstag wieder, wie in der Stein- und Bronzezeit am Bodensee gelebt wurde.

Das größte und älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands hat im März an den Wochenenden durchgehend von 9 – 17 Uhr geöffnet, ab dem 1. April täglich von 9 –18.30 Uhr.