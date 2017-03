Deutschlands größte In-Water Boat Show in Neustadt

Hamburg / Neustadt, 02.03.2017 von IBN

Bald ist es wieder soweit: Vom 26. bis 28. Mai findet die hanseboot ancora boat show bereits zum 8. Mal in Neustadt in Holstein statt.

Deutschlands größte Boat Show im Wasser lädt Profis, Freizeitskipper und Einsteiger in die dortige 5-Sterne ancora Marina ein, um rund 150 Boote und Yachten in ihrem Element zu erleben. In rund 80 Pagodenzelten präsentieren Anbieter von Ausrüstung, Zubehör und Dienstleistungen rund um den Wassersport Neuheiten und Messeschnäppchen. Lehr- und actionreiche Vorführungen, ein tolles Musikprogramm und ein buntes Angebot speziell für Kinder machen die hanseboot ancora boat show zum idealen Ort, um einen entspannten Tag am Meer mit der ganzen Familie zu erleben.

Der schwimmende Ableger der hanseboot, Internationale Bootsmesse Hamburg, die im Herbst in der Hansestadt ihre Tore öffnet, ist die erste In-Water Boat Show im Ostseeraum in der neuen Saison. 2016 kamen 17.000 Besucher, vor allem aus Norddeutschland sowie aus dem Nachbarland Dänemark, Holland oder auch Tschechien in den Nordosten der Metropolregion Hamburg und erlebten die vielen Facetten des Bootssports. Bei kostenfreiem Eintritt wird den Besuchern vor der traumhaften Kulisse der Lübecker Bucht auch in diesem Jahr wieder ein breiter Überblick über den Bootsmarkt für jeden Geschmack und Geldbeutel geboten.

Nautischer Flohmarkt feiert seine Premiere

Zum ersten Mal findet in der Geschichte der hanseboot ancora boat show ein nautischer Flohmarkt statt. Organisiert von markt & kultur aus Hamburg findet der Flohmarkt am Sonntag, 28. Mai in der Halle 10 der ancora Marina, parallel zur Boat Show statt. Wer seinen Keller entrümpeln möchte, kann sich als Austeller (nur Privatanbieter) anmelden unter: http://www.hanseboot-ancora.de/programm/nautischer-flohmarkt/. Wer dagegen auf der Suche nach Second-hand-Ölzeug oder gebrauchten Winches ist, schon immer Mal stolzer Besitzer eines Buddelschiffes sein wollte, oder sich alte Seekarten an die Wand hängen möchte – auf dem nautischen Flohmarkt der hanseboot ancora boat show wird man bestimmt fündig.