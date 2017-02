Palma nach Santa Ponsa und zurück

07.02.2017 von IBN

Neu im Programm von Olvier Ochse ist 2017 die Regatta entlang der Küste von Palma nach Santa Ponsa und zurück. Der Termin ist 3. und 4. Juni.

Gesegelt wird auf dem modernisierten 42 Fuß Racer "Jot", einer Puma 42 mit Kohlefaser Rigg, Winschen an der richtigen Stelle und großem Arbeitscockpit. Nach 5 Tagen Training geht es am Samstag 3. Juni an den ersten Start von Palma aus der Bucht Richtung Westen bis nach Santa Ponsa. Am Sonntag die gleiche Strecke dann wieder zurück.

Wer schon eine MasterClass oder ein Spitraining absolviert hat, ist hier genau richtig, um das Gelernte an zu wenden.

Pro Person kostet der Platz an Bord 950€ zzgl. Reisekosten, Unterkunft an Land und Bordkasse.

Infos: http://segelberater.com/regatta-palma-santa-ponsa/