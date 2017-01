Bodensee-Urlaubsangebote auf der boot

Düsseldorf, 24.01.2017 von IBN

Der Schwäbische Bodensee wirbt derzeit auf der weltgrößten Wassersportausstellung boot in Düsseldorf um wassersportinteressierte Urlaubsgäste.

Am Eröffnungswochenende haben Frank Jost (Tourist-Information Langenargen) und Claudia Bucher (Landratsamt Bodenseekreis) die Gäste beraten.

„Die Nachfrage an unserem Stand war wie in den Vorjahren sehr gut“, erläutert Jost. „Die Besucher fragen gezielt und möchten wissen, was Sie während Ihres Urlaubs am Bodensee machen können. Neben den Wassersportangeboten war auch die ECHT BODENSEE CARD ein Thema. Wir haben das gesamte Infomaterial zur EBC am Messestand und können so umfassend über das neue Angebot informieren“, ergänzt Jost.

Claudia Bucher vom Schifffahrtsamt des Landratsamtes Bodenseekreis bestätigt diese Einschätzung: „Wir beraten die Gäste detailliert über Fragen zum Bodensee-Schifferpatent, zu den Zulassungsmodalitäten und zu weiteren rechtlichen Aspekten. Die Kunden haben sehr konkrete Vorstellungen und suchen aktiv nach Informationen über unsere Region. Es gibt Messebesucher, die jedes Jahr an unseren Stand kommen, um sich über die neuesten Angebote und Veranstaltungen am Bodensee zu informieren.“