Beim Rennen um den Sieg der Vendée Globe bricht Thomson weiteren Rekord

Metzingen, 11.01.2017

Der britische Segler Alex Thomson konnte am 7. Januar einen weiteren Rekord für sich beanspruchen, als er den Äquator innerhalb von 62 Tagen, 5 Stunden und 10 Minuten erneut erreichte.



Thomson bricht damit den bisherigen Rekord, welcher zwischen Cape Horn und dem Äquator von Francois Gabart während der Vendée Globe 2012-2013 aufgestellt wurde, um beeindruckende 14 Stunden.



Nachdem nun 89% der Vendée Globe gesegelt wurden, ist Thomson seinem französischen Rivalen Armel Le Cléac’h dicht auf den Fersen und hat sein Ziel – als Erster in Les Sables d’Olonne anzukommen – dicht vor Augen.



Die Vendée Globe, eine Non-Stop-Regatta für Einhandsegler, bei der die Teilnehmer ohne fremde Hilfe den Globus umsegeln, wurde bisher ausschließlich von Franzosen gewonnen. Während der letzten Rennen schieden rund 50% der Segler aus. Bei der diesjährigen Regatta mussten bisher 11 der 29 gestarteten Skipper aufgeben.



Thomson, als einziger britischer Teilnehmer dieses Jahr, ist entschlossen, als erster Brite das Rennen zu gewinnen. Thomson hat nunmehr weniger als 2.500 Seemeilen, bis er in rund zwei Wochen in Les Sables d’Olonne ins Ziel einsegeln wird.