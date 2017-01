Feuer auf Steganlage

09.01.2017

Ein Einweggrill hat am Samstagabend auf einer Steganlage an der Reichenaustraße einen Brand verursacht.

Gegen 21.40 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand eines Stegs gemeldet. Offenbar hatten dort bislang unbekannte Personen mit dem Einweggrill auf dem Steg gegrillt. Dieser Einweggrill wurde dann samt Glut umgedreht, so dass die Steganlage in Brand geriet. Hierdurch entstand ein Loch im Holzelag. Der Schaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, welche zwischen etwa 20.00 Uhr und 21.45 Uhr Personen auf dem Steg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz, Telefon 07531/995-2222, in Verbindung zu setzen.