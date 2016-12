Alles für den Garten

Friedrichshafen, 31.12.2016 von IBN

Die Garten & Ambiente Bodensee bietet vom 22. bis 26. März 2017 die passenden Ideen für frischen Wind in der Grünzone rund ums Haus: Über 100 Aussteller präsentieren ein breites Angebot an Pflanzen, Accessoires, Möbeln und Zubehör.

Sechs Show-Gärten unter dem Motto ‚Mein Traumgarten‘ liefern Anregungen für die Gestaltung. Im Grill Park lassen die

Profiköche Klaus Winter und Ralf Jakumeit den Grillduft durch die Halle ziehen und geben auf der Show-Bühne Tipps zum Garen über dem Feuer.

„Die ‚Garten und Ambiente Bodensee‘ geht im Vergleich zum Vorjahr mit einem Aussteller-Plus von 20 Prozent an den Start“ , freut sich Projektleiter Rolf Hofer. Ebenfalls ein Rekord ist die Teilnahme von sechs Show-Gärten unter dem bewährten Motto ‚Mein Traumgarten‘. Hier präsentieren sich verschiedene Betriebe des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. (Galabau) von ihrer schönsten Seite. Die bepflanzten Präsentationsflächen bieten auch viele Anregungen, wie aus dem eigenen Gartentraum ein Traumgarten werdenkann. Rolf Hofer ist sicher: „Beim Messebesuch zieht der Frühling imaginär bere its in den eigenen Garten ein.“

www.gartenambientebodensee.info.