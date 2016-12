Dänische Sportlegende Paul Elvstrøm gestorben

Radolfzell, 08.12.2016 von IBN

Dänemarks bis heute erfolgreichster Sportler, der Segler Paul Elvstrøm, ist nach Angaben seiner Familie am 7. Dezember im Alter von 88 Jahren verstorben. Er hinterlässt vier Töchter neun Enkel und zwei Urenkel.

Mit Recht kann man den dänischen Ausnahmesegler als einen Superstar des Segelsports schlechthin bezeichnen. Dessen war er sich sicher auch bewusst, hat es aber in seiner eher bescheidenen, vor allem seinen Gegnern auf dem Wasser gegenüber immer fairen Art nie öffentlich zur Schau getragen. Wer ab 1948 achtmal an Olympischen Spielen teilgenommen und dabei vier Goldmedaillen gewonnen hat, dazu in acht verschiedenen Klassen 13 Mal Weltmeister geworden ist, muss sich nichts mehr beweisen und hat das letztendlich auch nicht nötig.

Die außergewöhnliche Karriere des Dänen begann 1948, als er im Alter von gerade 20 Jahren bei den Spielen in London die Goldmedaille in der Firefly-Klasse gewann. Als kurz darauf die Ein-Mann-Finn-Klasse eingeführt wurde, erkannte Paul Elvstrøm dessen Potenzial und siegte bei den darauffolgenden drei Sommerspielen in dieser Klasse – 1952 in Helsinki, 1956 in Melbourne und 1960 in Rom. Voraussetzung für seine Erfolge war auch seine gute Physis. Er war einer der Ersten, der sich Ausreitgurte in seinen Booten installierte und im Winter nicht nur auf Bänken zuhause das Ausreiten trainierte, sondern auch sein Finn, wenn nötig, durch die Eisbarrieren am Strand vorm Wohnort schob, um auf dem Wasser zu trainieren.