Starfinale auf den Bahamas

Überlinger Hubert Merkelbach mit am Start

29.11.2016

Heute beginnen um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) die Finalläufe der Star Sailors League in Nassau auf den Bahamas.

Am Start sind 25 Boote mit 16 Olympiamedaillengewinnern wie Jochen Schümann und Torben Grael, Star-Weltmeister wie Paul Cayard und Robert Stanjek oder Europameister wie der Überlinger Hubert Merkelbach. 12 Plätze werden anhand der Star-Weltrangliste vergeben, die anderen Teilnehmer folgen der Einladung der Veranstalter. So ist das gesamte Laser-Podium der olympischen Spiele von Rio am Start und auch der Schweizer Eric Monnin, der mit dem mehrfachen Olympiateilnehmer und Weltmeister, dem französischen Vorschoter Pascal Rambeau segelt.

Die Wettfahrten werden live im Internet unter http://finals.starsailors.com übertragen.

Bis zum Freitag finden mehrere Qualifikationsläufe statt. Die zehn Erstplatzierten nehmen an den Finalrennen am Samstag teil.