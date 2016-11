Spinnaker, Rigg- und Segeltrimm auf Mallorca

Mallorca, 22.11.2016 von IBN

Auch im Winter hat die Bucht von Palma perfekte Segelbedingungen und geöffnete Hotels. Gesegelt wird mit Oliver Ochse auf einer "Jot", einer Puma 42.. Übernachtet wird im Hotel oder Appartement.

Spinnaker anschlagen, setzen, bergen und Spinnaker Halse sind die Themen bei diesem 4 Tage Training. Auf dem Weg nach Luv gibt es viel Gelegenheit in den Trimm von Segel und Rigg zu schauen und den Dreidimensionalen Fockholepunkt ein zu stellen.

Treffpunkt und Beginn des Trainings ist am Donnerstag 8. Dezember um 11 Uhr im Club de Mar.

Der erste Tag ist zum Einsegeln, Vorstellung der Positionen an Bord und ein erstes mal Spinnaker setzen gedacht.

Am zweiten und dritten Tag werden die Handgriffe und Abläufe auf den Poisitionen geübt.

Sonntag ist der vierte Tag und wenn Wind und Wetter mitspielen, werden jetzt perfekte Spinnaker-Halsen fahren. Das Spitraining ist auch einer der Qualifier für die Regatten in 2017.

Pro Person kostet der Platz an Bord 450 € zzgl. Reisekosten, Unterkunft an Land und Bordkasse.

Infos : http://www.segelnmallorca.de/segel-regatta-training/spinnaker-segeln/

Oliver@SegelnMallorca.de