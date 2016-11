Messe Friedrichshafen hat 2017 insgesamt 29 internationale Fachmessen, Gastmessen und Ausstellungen im Programm

Friedrichshafen, 15.11.2016 von IBN

Die Termine für 2017 sind fixiert. Mit insgesamt 29 internationalen und nationalen Veranstaltungen in Friedrichshafen sowie mit Auftritten in Berlin und im chinesischen Nanjing ist die Messe Friedrichshafen im kommenden Jahr präsent.

Die weltweit ausstrahlenden Fachmessen AERO, OutDoor und Eurobike stehen ebenso im Blickpunkt, wie die besucherstarken Events Interboot, Motorradwelt, Tuning World Bodensee und Klassikwelt Bodensee. Auch Fische tauchen auf dem Messegelände auf. Das Frühjahr läutet die Verbrauchermesse IBO mit ihren drei Schwestermessen und einem hochkarätigen Unterhaltungsprogramm ein. Neu im Kalender stehen der „Handgemacht Kreativmarkt“ und die „Turning Days“ im Februar 2017. Firmenevents und Kongresse sind im kommenden Jahr ebenfalls fest terminiert.

„Wir sind im nächsten Jahr gut gebucht“ , blickt Messechef Klaus Wellmann auf die kommende Saison, die wieder einige internationale Höhepunkte zu bieten hat. Die Messemannschaft geht mit viel Schwung und Optimismus ins neue Jahr. Die Vorbereitungen für die insgesamt 29 internationalen Fachmessen und Ausstellungen laufen in den Projektteams auf vollen Touren. Bereits im Januar startet die Motorradwelt Bodensee in Friedrichshafen und sorgt in der kalten Jahreszeit für einen heißen Event, ganz speziell ausgerichtet für die Liebhaber von Zweirädern. Ziemlich abgehoben kommt die AERO im April daher, bei der Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt stehen Flugzeuge im Fokus. Kletterer und Bergsteiger, Radfahrer und alle, die sich gerne in der Natur bewegen, werden bei den internationalen Fachmessen OutDoor und Eurobike erwartet. Wind und Wellen spielen bei der Wassersport-Ausstellung Interboot im September eine große Rolle.

Eintauchen in die Welt unter Wasser heißt es von 21. bis 24. September 2017 auf der Gastveranstaltung Interdive . Auf der Fachmesse für Tauchsport präsentieren mehr als 100 Aussteller Tauch- und Schnorchel-Equipment, Unterwasserfotografie sowie Tauchreisen und Seminare. Den Wassersport in seiner ganzen Faszination zeigt die Interboot von 23. September bis 1. Oktober 2017 in den Messehallen, im Interboot-Hafen und am Messe-See. Rund 500 internationale Aussteller präsentieren die Neuheiten der nächsten Wassersport-Saison.