Bodensee Seglertag 2016 im Kloster Mehrerau

Bregenz, 03.11.2016 von IBN

Der Bodensee-Seglertag, die Delegiertenversammlung der 101 Verbandsvereine mit rund 21 000 Mitgliedern findet in diesem Jahr in Bregenz (Österreich) statt. Beginn am Samstag, 5. September ist um 12 00 Uhr.

Tagungsort ist das Kloster Mehrerau, Aula des Collegium Bernadi, Mehrerauerstraße 68, 6800 Bregenz

Die Delegierten werden den Tag den Bodensee-Segler des Jahres küren. Die Silberne Lädine geht auf Vorschlag eines

fünfköpfigen Gremiums an Fahrten- oder Regattasegler und soll herausragende seglerische Leistungen

auszeichnen.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. auch der Rechenschaftsbericht des Präsidenten Theo Naef und die

Berichte der einzelnen Vorstandressorts. Ein Schwerpunkt des Tages wird das Regattasegeln sein. So wird

am Seglertag der vorläufige Regattakalender für das Jahr 2017 vorgestellt. Weitere wichtige Themen sind

die Alarmierung von Rettungsdiensten am Bodensee oder die Kollision mit der Schnellfähre Constanze im

August, bei der eine Segelyacht versenkte wurde.

Der Seglertag hat eine neue Struktur erhalten. Dem Seglertag vorgeschaltet ist am Morgen eine Empfang

um 12 Uhr mit den Ehrungen und der Vergabe der Jahrespreis Bodensee-Segler des Jahres 2016, Jugend

will segeln und, Funktionärspreis „Das goldene Buch“

Der eigentliche Seglertag beginnt um 14 00 Uhr. Dann stehen die einzelnen Arbeitsberichten sowie Kassenbericht

und Budgetplanung auf dem Programm.