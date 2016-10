Wer wird Deutscher Meister?

Hamburg, 26.10.2016 von IBN

Ganz Segel-Deutschland fiebert dem großen Finale der 1. Segel-Bundesliga 2016 entgegen (27. bis 29. Oktober). Ab Donnerstag ist die Hamburger Außenalster Austragungsort spannender Wettfahrten der besten A18 Segelclubs Deutschlands.

Kann der amtierende Deutsche Meister, der Deutsche Touring Yacht-Club aus Bayern, seinen Erfolg wiederholen und sich den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“ zum zweiten Mal in Folge sichern? Die Verfolger aus Berlin und Lindau sind dem Titelverteidiger dicht auf den Fersen.

Der DTYC stellt eines der jüngsten Teams in der Liga, bringt konstant Spitzenleistungen und hat den Gewinn der SAILING Champions League vor einem Monat im Rücken. Sind diese Voraussetzungen erneut der Schlüssel zum Erfolg? Und schaffen die Bayern damit das Double in dieser Saison?

Der Verein Seglerhaus am Wannsee (Berlin) sowie der Lindauer Segler-Club (Bayern) sind mit 11 bzw. 14 Punkten Rückstand immer noch im Rennen um den Titel. Beide Vereine zeigten über die Saison hinweg ebenfalls konstant starke Leistungen. Die Entscheidung fällt am Samstagnachmittag vor dem Gelände des Norddeutschen Regatta Vereins.

Nicht nur auf den vorderen Plätzen ist es spannend, auch im unteren Tabellendrittel ist die Luft dünn. Denn hier geht es darum, wer direkt in die 2. Bundesliga absteigt (Plätze 16 bis 18) und in die Relegation (Plätze 13 bis 15) muss. Die Relegation findet am 30. Oktober in Hamburg statt. Der 31. Oktober ist als Ersatztag eingeplant.

Der Startschuss zur ersten Wettfahrt des Finales fällt bereits am Donnerstag um 11.00 Uhr vor dem Gelände des Norddeutschen Regatta Vereins (Schöne Aussicht 37 - 22085 Hamburg).

Die feierliche Übergabe der Meisterschale findet im Rahmen der Siegerehrung am Samstag, den 29. Oktober ab ca. 16.45 Uhr beim Norddeutschen Regatta Verein statt. Alle Zuschauer sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen.