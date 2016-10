Noch können Sie abstimmen

Radolfzell, 18.10.2016 von IBN

Zum achten Mal rufen Bodensee-Segler-Verband, Internationaler Motorboot Verband und IBN alle Wassersportler am Bodensee auf, den Hafenmeis­ter des Jahres zu wählen. Bis zum 20.10. haben Sie Zeit Ihre Stimme abzugeben.

Das kann positiv oder in negativem Sinnen sein. Nutzen Sie also auch die Gelegenheit zur Kritik, denn auch diese fließt in die Wertung ein.