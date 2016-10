J70-Einheitsklasse kürt ihren Bodensee-Meister

Überlingen, 04.10.2016 von IBN

Am kommenden Wochenende, 8./9. Oktober 2016, richtet der Bodensee-Yacht-Club Überlingen das 5. und letzte „Lake of Constance Battle“ der J70-Einheitsklasse aus. Am Ende der Regattaserie wird der Gesamtsieger über alle Battles als der J70-Bodensee-Meister 2016 feststehen.

Es werden hochkarätige Läufe direkt vor Überlingen erwartet. Bereits 18 Meldungen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland liegen vor. Hoffen wir, dass der Wettergott den Seglern wohlgesonnen ist und für gute Bedingungen sorgt.