Qualifikation für Deutsche Segel-Bundesliga vor Glücksburg

Hamburg/Glücksburg, 05.10.2016 von IBN

Ab Freitag kämpfen wieder 60 Segel-Clubs aus ganz Deutschland um einen der sechs Startplätze für die 2. Segel-Bundesliga 2017. Mit dabei ist auch der Segel- und Motorboot-Club Friedrichshafen.

Auch im vierten Jahr der Deutschen Segel-Bundesliga ist die Begeisterung der Segelclubs an der Liga ungebrochen, alle wollen dabei sein. Die Regatta wird auf der Flensburger Förde vor Glücksburg ausgetragen. Die Wettfahrten beginnen am Freitag um 14.00 Uhr und enden am Sonntagnachmittag (07. bis 09. Oktober).

Das Interesse ist auch im vierten Jahr der Deutschen Segel-Bundesliga weiterhin enorm. Gut 70 Clubs aus ganz Deutschland wollten an der Qualifikation für die 2. Segel-Bundesliga teilnehmen. Denn nur über diese Regatta kann der Einstieg in die Segel-Bundesliga geschafft werden. Am Ende nehmen nun 54 “neue“ Vereine, sowie die sechs letztplatzierten Clubs der 2. Segel-Bundesliga 2016 (Plätze 13 bis 18) an der Qualifikation teil. Die besten sechs Vereine aus Glücksburg sichern sich einen Startplatz für die 2. Bundesliga 2017.

Besonders angespannt dürften die sechs Letztplatzierten der 2. Segel-Bundesliga 2016 sein. Diese Clubs wollen vor Glücksburg ihren Platz in der 2. Liga um jeden Preis verteidigen: Schaumburg-Lippischer Seglerverein, Segel-Club Ville, Segelklub Bayer Uerdingen, Duisburger Yacht-Club, Lübecker Segler-Verein, Entdecker und Seefahrer Fördervereinigung.

Gesegelt wird auf den Booten, die auch in der 1. und 2. Segel-Bundesliga zum Einsatz kommen: J/70. Der Flensburger Segel-Club ist an diesem Wochenende in Kooperation mit dem Deutschen Hochseesportverband HANSA wieder der ausrichtende Verein. Der Startschuss zur ersten Wettfahrt fällt am 07. Oktober um 14.00 Uhr vor dem Gelände des Deutschen Hochseesportverband HANSA (DHH): Philosophenweg 1, 24960 Glücksburg.