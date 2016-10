Der Titel geht an Marcel Marcsek

Hard, 04.10.2016 von IBN

Am vergangenen Wochenende veranstaltete der YC Rheindelta seine alljährliche "Blue Planet Flug Trophy" Herbstregatta, bei der insgesamt 36 Boote am Start waren.

Nach leichten Winden und sonnigem Wetter am Samstag, ging es am Sonntag bei kräftigem Wind aus West, begleitet von hohen Wellen und teilweise Regen, ganz ordentlich zur Sache.



Für den bisherigen "Abonnement-Clubmeister" und Präsidenten des Vereines Dietmar Salzmann, reichte es diesmal „nur“ zum hervorragenden, 3. Platz in der Vereinswertung.



Den Titel holte sich Marcel Marcsek auf seinem "Fettes Boot", vor Dietmar Lenz auf "Boreas".



Weitere Spitzenplätze erreichten:



Gesamtwertung 1. Rang Marcel Mracsek "Fettes Boot" YC Rhd

ORC 1. Rang Dietmar Lenz "Boreas" YC Rhd

ORC 2. Rang Horst Zimmermann "La Wally 4" YCH

Yst. 1 1. Rang Marcel Mracsek "Fettes Boot" YC Rhd

Yst. 2 1. Rang Urs Hämmerle "Vento" BSC

Yst. 2 3. Rang Walter Kathan "Fun Star" MBSVR

Mehrrumpfboote 3. Rang Jaqul.Feuerstein "Trümsler 2" YC Rhd