Gravuraktion der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen

Friedrichshafen, 04.10.2016 von IBN

Unter dem Motto "Gravieren für mehr Sicherheit" führte die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen unter Mitwirkung des Hafenbetreibers auf dem Gelände des Yachthafens BMK in Langenargen am Samstag, 01.10.2016 eine Gravuraktion durch.

Hierbei wurden in einer rund sechsstündigen Aktion insgesamt 17 Außenbordmotoren unterschiedlicher Leistungsstufen und zwei sogenannte Trailer-Boys mit einer personalisierten Individualnummer, einer sogenannten Eigentümer-Identifizierungs-Nummer (EIN) versehen. Den interessierten Eigentümern der Motoren wurde der Vorteil dieser EIN dargestellt. Anhand dieser persönlichen Nummer kann die Polizei beim Auffinden eines Gegenstandes durch eine Decodierung die Wohnanschrift des Eigentümers feststellen und noch bevor der Gegenstand im polizeilichen Fahndungssystem ist, die Eigentumsverhältnisse überprüfen. Außerdem wurden die Beteiligten über Verbesserungen und Möglichkeiten des Diebstahlschutzes in Wort und Bild informiert. Wassersporttreibende können sich hinsichtlich weiterer Informationen an die Dienststellen der Wasserschutzpolizei am Bodensee wenden.