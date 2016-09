Alinghi siegt mit starkem Comeback vor Madeira

Madeir, 26.09.2016 von IBN

Das Schweizer Team Alinghi hat am Sonntag auf dem Segelrevier vor der portugiesischen Insel Madeira in eindrucksvoller Manier Act 6 der Extreme Sailing Series™ gewonnen.

Am Vortag hatte die Mannschaft noch den 16,5 Meter langen Mast seines GC32-Katamarans verloren. Ursache war ein Zusammenstoß mit dem österreichischen Red Bull Sailing Teambei hoher Geschwindigkeit. Der Unfall zwang die erfahrene Mannschaft zum Rückzug von den letzten vier Rennen des Samstags und drohte auch den Start am Sonntag zu gefährden.

Dank des Arbeitseinsatzes seines Shore-Teams konnte Alinghi dann am Sonntag doch noch starten. Das Segelteam bedankte sich bei seinen Kollegen an Land mit Siegen in den beiden einzigen Wettfahrten, die bei leichten Winden ausgetragen werden konnten. Damit gelang auch der Gesamtsieg bei Act 6.

Das Red Bull Sailing Team segelte beim sechsten Act zum dritten Mal auf den zweiten Platz. Beim Debüt der Extreme Sailing Series auf Madeira vervollständigte Oman Air auf Platz drei liegend das Podest.

Mit diesem Erfolg konnte Alinghi in der Saisonwertung bis auf drei Punkte zu dem Gesamtführenden Oman Air aufschließen. Zwei weitere Acts stehen noch aus: In weniger als zwei Wochen geht es nach Lissabon, im Dezember steht dann Sydney in Australien auf dem Programm.

Auch das Red Bull Sailing Team kämpfte in der Nacht gegen die Zeit. Es galt, die bei dem Zusammenstoß beschädigten Rümpfe der GC32 zu reparieren. Dies gelang, und das Team segelte zum Abschluss zweimal aufs Treppchen. In der letzten Wettfahrt, in der die doppelte Punktzahl vergeben wurde, erreichte es den zweiten Platz. Vor dem vorletzten Act liegt das unter österreichischer Flagge segelnde Team von Roman Hagara damit in der Saisonwertung nur zwei Punkte hinter Alinghi. Der Gesamtsieg erscheint damit weiterhin möglich.

Extreme Sailing Series™ Act 6, Madeira, Gesamtwertung nach Tag 4, 14 Rennen (25.09.16)

Rang / Team / Punkte

1. Alinghi (SUI) Arnaud Psarofaghis, Nicolas Charbonnier, Timothé Lapauw, Nils Frei, Yves Detrey 166 Punkte.

2. Red Bull Sailing Team (AUT) Roman Hagara, Hans Peter Steinacher, Stewart Dodson, Adam Piggott, Brad Farrand 153 Punkte.

3. Oman Air (OMA) Morgan Larson, Pete Greenhalgh, James Wierzbowski, Ed Smyth, Nasser Al Mashari 150 Punkte.

4. SAP Extreme Sailing Team (DEN) Jes Gram-Hansen, Rasmus Køstner, Mads Emil Stephensen, Pierluigi De Felice, Renato Conde 141 Punkte.

5. Sail Portugal – Visit Madeira (POR) Diogo Cayolla, Frederico Melo, Nuno Barreto, Luís Brito, João Matos Rosa 127 Punkte.

6. Land Rover BAR Academy (GBR) Neil Hunter, Chris Taylor, Will Alloway, Sam Batten, Rob Bunce 122 Punkte.

7. Vega Racing (USA) Brad Funk, Tom Buggy, Nick Thompson, Zé Costa, Mac Agnese 111 Punkte.

Extreme Sailing Series™ 2016 Saisonwertung

Rang / Team / Punkte

1. Oman Air (OMA) 68 Punkte.

2. Alinghi (SUI) 65 Punkte.

3. Red Bull Sailing Team (AUT) 63 Punkte.

4. SAP Extreme Sailing Team (DEN) 52 Punkte.

5. Land Rover BAR Academy (GBR) 46 Punkte.

6. Sail Portugal – Visit Madeira (POR) 42 Punkte.

7. CHINA One (CHN) 29 Punkte.

8. Team Turx (TUR) 11 Punkte.