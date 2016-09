Die bekannteste internationale Regatta in der Karibik feiert ihr 50. Jubiläum!

19.09.2016

Anlässlich der INTERBOOT Friedrichshafen lädt die Antigua Sailing Week, das Antigua Tourist Board und KH+P yachtcharter zu einer Informationsveranstaltung ein!

Von 1967 an hat sich auf und um Antigua eine internationale Regatta entwickelt, die teils über 250 Crews aus über 25 Nationen zu einem spektakulären karibischen Yachtfestival mit spannenden Regatten im beständigen Passat und ausgelassenen karibischen Parties zusammengeführt hat. Für das Jubiläumsjahr hoffen wir wieder die Marke von 200 Yachten zu knacken, von bekannten Racern und Maxiyachten bis zu klassischen Schiffen und Charteryachten. KH+P yachtcharter hat als DER Spezialist für dieses internationale Event in den Charterklassen seit mehr als 25 Jahren bereits über 470 Crews zur „ASW“ gebracht und insgesamt 195 offizielle Pokale und Platzierungen erreichen können und als Erster begonnen, die Teilnahme an dieser Regatta auch für Einzelbucher und reine Frauencrews zu ermöglichen.

Bei der Informationsveranstaltung am 24.9.2016 auf der INTERBOOT dürfen wir u.a. begrüßen:

Cherrie Osborne – Director of Tourism for Antigua&Barbuda for Europe

Alison Sly-Adams – Antigua Sailing Week, Management Team

Hartmut Holtmann– Geschäftsführer KH+P yachtcharter und seit 26 Jahren bei der ASW vor OrtHans-Robert Nitsche– LSC, Regattabetreuer und Trainer für die KH+P Crews der ASW

Außer aktuellen Informationen zur Antigua Week gibt es Video-Eindrücke und eine Power-Point- Vorführung, einen karibischen Welcome-Drink, Informationsunterlagen, sowie Zeit für Fragen, Diskussionen, Vorschläge. Antigua wird außerdem eine Kostprobe des berühmten English Harbour Rums verlosen.

Anmeldung erforderlich wegen der Raumdispositionen, formlos an info@khp-yachtcharter.com mit Angabe der Personenzahl und Namen. Anmeldeschluss Donnerstag, 22.09.2016, 12:00h.

Der Messeeintritt ist mit dieser Einladung nicht verbunden.

Samstag, 24.09.2016

16:00 – 17:30h

Messegelände Friedrichshafen, Foyer West, 1. OG (Raum wird nach Anmeldung bekanntgegeben)