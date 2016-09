Segler sorgen für Spannung bei Paralympics

Rio, 16.09.2016 von IBN

Am vierten Tag der paralympischen Segelwettbewerbe (12. bis 17. September 2016) mussten die vier Nationalmannschaftssegler einen Rückschlag hinnehmen.

Drei Rennen vor Wettkampfende fallen die deutschen Segler aus den Medaillenrängen heraus, doch abgerechnet wird erst zum Schluss. Heiko Kröger (Ammersbek) belegt in der 2.4mR-Klasse den sechsten Platz, das Sonar-Team mit Lasse Klötzing (Berlin), Jens Kroker (Hamburg) und Siegmund Mainka (Borken) ist Neunter.

Den Schwung vom Vortag und dem zweiten Platz im letzten Rennen nahm Heiko Kröger (Norddeutscher Regatta Verein) leider nicht mit in den gestrigen Tag. Als Sechster startet der 50-Jährige in den vorletzten Tag bei seinen fünften und letzten Paralympischen Spielen. „Es ging einfach nichts auf, was ich mir vorgenommen habe. Ich war mir selbst im Weg. Fiese Winddreher, fiese Welle, fieser Strom – alles, mit dem ich zurecht kommen sollte“, ärgert sich Kröger über sich selbst. Drei Wettfahrten vor Schluss hat der Favorit der deutschen Segel-Nationalmannschaft zwölf Punkte Rückstand auf die Bronzemedaille. Heute könnte bereits eine Vorentscheidung fallen.

Erst seit vier Monaten bildet das Dreiergespann Lasse Klötzing (Potsdamer Yacht Club), Jens Kroker (Norddeutscher Regatta Verein/Yachtclub Berlin-Grünau/1. Wassersportverein Lausitzer Seenland) und Siegmund Mainka (1. Wassersportverein Lausitzer Seenland/Yachtclub Berlin-Grünau) ein Team. Acht Punkte Rückstand haben sie als Neunte auf die Drittplatzierten Briten. „Wir haben unseren Rhythmus nicht gefunden. Wir sind wieder sehr gut gestartet und unsere Geschwindigkeit war viel besser als am Vortag, doch am Ende sind wir nicht konsequent genug gesegelt. An den letzten beiden Tagen werden wir nichts Neues probieren. Wir geben wieder unser Bestes und hoffen, dass wir noch das berühmte Quäntchen Glück haben“, sagt ein optimistischer Steuermann Lasse Klötzing.