Feuerwehr hebt gesunkenes Motorboot

15.09.2016

Am Mittwochnachmittag sank in Nußdorf am Bootsteg ein Motorboot. Anwohner und Bootsbesitzer alarmierten die Feuerwehr.

Durch Wassereinbruch sank das Boot bis nur noch der Bug und die Aufbauten des Bootes zu sehen waren. Außerdem gelangte Benzin an die Wasseroberfläche. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord.

Die Feuerwehr sicherte zunächst das Boot gegen weiteres Absinken mittels Spanngurten an den Pfählen der Steganlage. Mit dem Ölwehrboot der Feuerwehr wurden Ölsperren um die Steganlage gelegt, um ein Ausbreiten Benzingemisches zu verhindern. Anschließend konnte das Boot mit einer Tauchpumpe leer gepumpt werden, so dass es wieder Auftrieb bekam und schwamm.

Das Boot wurde hierfür auch provisorisch abgedichtet. Das havarierte Motorboot wurde vom Feuerwehrboot unter Begleitung eines Einsatzbootes der Wasserschutzpolizei in den Sportbootshafen Ost geschleppt, wo es anschließend ausgekrant wurde.

Die Schadenshöhe und die genaue Schadensursache sind noch nicht bekannt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Ein Mitarbeiter des Gewässerschutzabteilung des Landratsamtes Bodenseekreis war ebenfalls zur Einsatzstelle gekommen. Bis zur genauen Abklärung verbleiben die Ölsperren um die Steganlage. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen, einem Ölwehrboot und etwa 20 Personen im Einsatz.