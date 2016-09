Kröger weiter auf Medallienkurs

Rio, 15.09.2016

Der dritte Tag der paralympischen Segelwettbewerbe für die vier Nationalmannschaftssegler gleicht einer Achterbahnfahrt.

Heiko Kröger ist in der 2.4mR-Klasse als Dritter weiter auf Medaillenkurs. Das Dreiergespann mit Lasse Klötzing, Jens Kroker und Siegmund Mainka in der Sonar büßt Plätze ein und rangiert auf dem achten Platz.

Zur Halbzeit der Segelwettbewerbe zeigt sich das paralympische Segelrevier unter dem Zuckerhut von seiner besten Seite. Die anspruchsvollen Windbedingungen verlangen den Seglerinnen und Seglern ihr ganzes Können ab und lassen das Renngeschehen zum Glücksspiel werden.

Mit zwei Top-Rennen und einem zwölften Platz als voraussichtliches Streichergebnis wahrt Heiko Kröger (Norddeutscher Regatta Verein) seine Chance auf seine dritte Medaille bei den Paralympics. „Das war ein schwieriger Tag. So richtig wollte es nicht klappen. Im zweiten Rennen habe ich mir wahrscheinlich was am Ruderblatt eingefangen, das mich die ganze Zeit behindert und ausgebremst hat. Ich bin nicht wahnsinnig zufrieden mit meiner heutigen Leistung“, so ein selbstkritischer Weltmeister. Nur zwei Punkte trennen den 50-Jährigen von der Führungsposition.

Die Sonar-Mannschaft kam nicht richtig in Schwung und ist nach drei von sechs Tagen Achter. Fünf Wettfahrten sind für Lasse Klötzing (Potsdamer Yacht Club), Jens Kroker (Norddeutscher Regatta Verein/Yachtclub Berlin-Grünau/1. Wassersportverein Lausitzer Seenland) und Siegmund Mainka (1. Wassersportverein Lausitzer Seenland/Yachtclub Berlin-Grünau) noch zu absolvieren. „Wir sind gut gestartet, haben aber in den Rennen ein paar Fehler zu viel gemacht und sind deshalb natürlich nicht zufrieden. Für uns war es mit der Welle und dem Wind schwierig, weil wir in diesen Bedingungen nicht trainiert haben und die Abstimmung nicht gepasst hat“, erklärt der 25-jährige Steuermann Lasse Klötzing.