Die IBN auf der Interboot

Friedrichshafen, 17.09.2016 von IBN

Segeln ist komplex und braucht viel Erfahrung in Theorie und Praxis. Dabei helfen die Vorträge von Oliver Ochse, langjähriger Segellehrer, Segeltrainer und Skipper bei vielen Regatten von der Jolle bis zur ORC-Weltmeisterschaft.

Er zeigt, wie Windfäden die Strömungsverhältnisse an den Segeln sichtbar machen, was sie Fahrten- und Regattaseglern anzeigen und welche Schlüsse man daraus zieht. Der erfahrene Segelinstruktor erklärt zudem an einem Kielboot, wie man Rigg und Segel blitzschnell an stärker werdenden Wind anpasst und welche Rolle der Gewichtstrimm spielt. Wer schnell und sicher segeln möchte, darf sich die Vorträge nicht entgehen lassen. Der Segelberater Oliver Ochse weiß, worauf es ankommt, um schnell zu sein.