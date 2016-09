LJM in Radolfzell eröffnet

Radolfzell, 08.09.2016 von IBN

In Radolfzell wurde die Landesjugendmeisterschaft eröffnet. Bis Sonntag segeln rund 160 junge Seglerinnen und Segler um die Meistertitel.

Am Start in den Herzen auf dem Gelände des Wassersportclub Wäschbruck sind 420er, 29er, Europe, Laser Radial, Laser und Opti A. Ausgerichtet wird die Meisterschaft des Landesseglerverbandes Baden-Württemberg von Wassersportclub Wäschbruck in Zusammenarbeit mit dem Eisenbahner Sportverein. Beide Vereine haben ihr Seegrundstück direkt nebeneinander am Zellersee und können den Jollenseglern dort ideale Bedingungen bieten, wenn der Wind mitspielt.