Alinghi siegt in Sankt Petersburg

Sankt Petersburg , 05.09.2016 von IBN

Erst im letzten, äußerst spannenden Rennen hat Alinghi am Sonntag im russischen Sankt Petersburg Act 5 der Extreme Sailing Series gewonnen. Für die Schweizer war es der zweite Sieg bei einem Act in diesem Jahr.

Die Mannschaft hatte den letzten und entscheidenden Tag von Act 5 in Führung liegend begonnen. Der Vorsprung vor dem Führenden der Saisonwertung Oman Air war aber zu diesem Zeitpunkt äußerst knapp. Bis zum Start der letzten Wettfahrt konnte Morgan Larsons Team nach Punkten sogar zu Alinghi aufschließen.

Wer Act 5 gewinnen würde, sollte also erst im abschließenden Rennen im direkten Duell der beiden Teams entschieden werden. Es wurde eines der bislang spannendsten Finale der diesjährigen Saison.

Alinghi mit dem 27 Jahre alten Schweizer Segelstar Arnaud Psarofaghis am Steuergewann den Start und führte das Feld bei der ersten Bahnmarke mit knappen Vorsprung an. Larsons unter der Flagge Omans segelndes Team versuchte, auf der anschließenden Vorm-Wind-Strecke aufzuschließen, hatte aber Mühe, sich den Weg durch das Feld zu bahnen. An der Spitze dagegen konnte Alinghi sich ganz auf das eigene Rennen konzentrieren und zog den Konkurrenten davon, gewann die Wettfahrt und damit auch Act 5.

Insgesamt 24 Rennen konnten während des viertägigen Acts auf der Newa, nur wenige Meter vor dem Flussufer, ausgetragen werden. SAP Sailing Analytics belegte, dass Alinghi der beste Starter war und die wenigsten Manöver segelte. 15 Podestplätze, darunter acht Siege, waren die Belohnung.

Der geschlagene Oman Air Skipper Morgan Larson erkannte die Leistung seines stärksten Konkurrenten an, versprach aber, dass sein Team beim nächsten Act, der später diesen Monat auf Madeira stattfinden wird, mit alter Stärke zurückkommen werde.

Auch weiter hinten im Feld wurde mit harten Bandagen gekämpft. Vor allem das österreichische Red Bull Sailing Team und das dänische SAP Extreme Sailing Team rangen intensiv um den dritten Podestplatz bei diesem Act. Die Österreicher behielten in diesem Duell schließlich die Nase vorn und verwiesen die Dänen auf Rang vier.

„Wir sind eines von nur zwei Teams, die bei allen Acts auf dem Treppchen standen. Das ist eine tolle Leistung, wir müssen aber über die vier Tage noch konstanter werden“, sagte Red Bull Sailing Teams Skipper Roman Hagara: „Wenn wir das schaffen, haben wir das Potenzial, Oman Air und Alinghi zu besiegen, und genau das ist unser Ziel für den nächsten Act.“

Vor den letzten drei Acts liegt Oman Air in der Saisonwertung nun fünf Punkte vor Alinghi. Mit einem weiteren Punkt weniger folgt Red Bull Sailing Team auf Rang drei.

Die nächste Station der Extreme Sailing Series ist vom 22. bis 25. September die portugiesische Insel Madeira.

Extreme Sailing Series™ Act 5, Sankt Petersburg presented by SAP, Gesamtwertung nach Tag 4, 24 Rennen (04.09.16)

Rang / Team / Punkte

1. Alinghi (SUI) Arnaud Psarofaghis, Nicolas Charbonnier, Timothé Lapauw, Nils Frei, Yves Detrey 255 Punkte.

2. Oman Air (OMA) Morgan Larson, Pete Greenhalgh, James Wierzbowski, Ed Smyth, Nasser Al Mashari 249 Punkte.

3. Red Bull Sailing Team (AUT) Roman Hagara, Hans Peter Steinacher, Stewart Dodson, Adam Piggott, Jérémy Bachelin 226 Punkte.

4. SAP Extreme Sailing Team (DEN) Jes Gram-Hansen, Rasmus Køstner, Mads Emil Stephensen, Pierluigi De Felice, Renato Conde 223 Punkte.

5. Land Rover BAR Academy (GBR) Neil Hunter, Chris Taylor, Will Alloway, Sam Batten, Adam Kay 209 Punkte.

6. Gazprom Team Russia (RUS) Phil Robertson, Will Tiller, Shane Diviney, Alexsey Kulakov, Victor Serezhkin 207 Punkte.

7. Sail Portugal – Visit Madeira (POR) Diogo Cayolla, Frederico Melo, Nuno Barreto, Antonio Fontes, João Matos Rosa 206 Punkte.

Extreme Sailing Series™ 2016 Saisonwertung

Rang / Team / Punkte

1. Oman Air (OMA) 58 Punkte.

2. Alinghi (SUI) 53 Punkte.

3. Red Bull Sailing Team (AUT) 52 Punkte.

4. SAP Extreme Sailing Team (DEN) 43 Punkte.

5. Land Rover BAR Academy (GBR) 39 Punkte.

6. Sail Portugal – Visit Madeira (POR) 33 Punkte.

7. CHINA One (CHN) 29 Punkte.

8. Team Turx (TUR) 11 Punkte.

9. Gazprom Team Russia (RUS) 7 Punkte.