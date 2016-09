Wählen Sie den Hafenmeister des Jahres

02.09.2016

Nur noch wenige Wochen bis zum Saisonende. Und noch haben Sie Zeit, sich an der Wahl des Hafenmeisters des Jahres zu beteiligen. Zum achten Mal rufen Bodensee-Segler-Verband, Internationaler Motorboot Verband und IBN alle Wassersportler am Bodensee auf, den Hafenmeis­ter des Jahres zu wählen.

Bis zum 26. 10. können Sie Ihre Stimme abzugeben. Das kann positiv oder in negativem Sinn sein. Nutzen Sie also auch die Gelegenheit zur Kritik, denn auch diese fließt in die Wertung ein.

Mit der Aktion soll vorbildlicher Service im Hafen gewürdigt werden. Dazu zählen die Kennzeichnung freier Plätze mit rot / grün, die Zuweisung von Liegeplätzen ebenso wie die Erreichbarkeit oder der freundliche Empfang, um nur vier Punkte aus dem kurzen und einfachen Bewertungskatalog zu nennen.

Ein zum Hafenmeister des Jahres gekürter Hafenmeister oder eine Hafenmeisterin kann frühestens nach zwei Jahren den Titel wieder gewinnen.

In den letzten Jahren beteiligten sich jeweils mehrere hundert Wassersportler an der Aktion.

Die Abstimmmung findet ausschließlich auf elektronischem Wege statt. Sie füllen den Fragebogen einfach am PC aus und klicken auf „Rücksenden“. Dort wird Ihre Stimme in einer Datenbank registriert. Die Auswertung in Form einer Tabelle erfolgt ausschließlich über den Ehrenpräsidenten des BSVB, Dieter Haertl.