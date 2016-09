Berliner Yacht-Club gewinnt Vorrunde der SAILING Champions League

St. Petersburg, 29.08.2016 von IBN

Die SAILING Champions League (Act 1, 26.-28. August) in St. Petersburg bot drei Tage Hochspannung und internationalen Segelsport vom Feinsten.

Am Ende behält der Berliner Yacht-Club die Nerven und übernimmt in letzter Sekunde die Tabellenführung; die Berliner gewinnen das Event in St. Petersburg. Platz zwei belegt der Norddeutsche Regatta Verein vor der Société Nautique de Genève (Schweiz) auf Platz drei.

Es war ein hitziges Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Deutscher Clubs: Der Berliner Yacht-Club um Steuermann Stephan Mölle war dem stets Führenden, dem Norddeutschen Regatta Verein, immer dicht auf den Fersen. Es gelang ihnen jedoch nicht die Hamburger einzuholen. Lange sah es so aus als wäre der Deutsche Meister von 2013 und 2014 nicht zu stoppen. Erst in der vorletzten Wettfahrt drehte sich das Blatt: Die Berliner konnten die Führung übernehmen und sicherten sich so den Gesamtsieg. Die ersten 16 Clubs aus St. Petersburg qualifizieren sich für das große Finale Ende September in Porto Cervo.

„Wir hätten niemals gedacht, dass wir hier gewinnen können. Wir sind angereist, um uns für Sardinien zu qualifizieren und jetzt hauen wir hier den ersten Platz raus. Der Wahnsinn, wir freuen uns riesig“, so Max Nickel, der mit Valentin Gebhard und Philipp Bruns das Berliner-Team in Russland vervollständigt.

Alle drei Deutschen Teams (Berliner Yacht-Club, Norddeutscher Regatta Verein, Münchner Yacht-Club) qualifizieren sich hiermit für das große Finale Ende September in Porto Cervo.