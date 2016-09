Deutschen Segel-Bundesliga in Berlin.

Hamburg, 18.08.2016

An diesem Wochenende (19. bis 21. August) treffen die 36 Erst- und Zweitligisten in Berlin aufeinander. Packende Wettfahrten sind vorprogrammiert.

In der 1. Liga behaupten gleich drei Clubs die Tabellenspitze für sich: Der Deutsche Touring Yacht-Club, der Lindauer Segler Club sowie der Lokalmatador aus Berlin, der Verein Seglerhaus am Wannsee, belegen punktgleich die ersten drei Ränge. Wer kann sich in Berlin durchsetzen?

Das Buhlen um Tabellenplatz eins der 1. Segel-Bundesliga hat längst begonnen. Mehr denn je zählt für die Clubs jede Platzierung, denn es ist knapp wie nie: In der 1. Liga stehen gleich drei Clubs punktgleich an der Spitze: Der amtierende Deutsche Meister aus Tutzing, die Aufsteiger aus Lindau sowie die Lokalmatador aus Berlin, der Verein Seglerhaus am Wannsee. Dieser schickt erneut ein starkes Team. Am Steuer ist Malte Kamrath mit ligaerfahrener Crew bestehend aus Ulrike Schümann, Jens Steinborn und Julian Bergemann. Das Team zeigt sich zuversichtlich und „ist bereit“.

Der Startschuss zur ersten Wettfahrt fällt Freitagvormittag um 11.00 Uhr vor dem VSaW. Ausrichtende Clubs des vierten Spieltages sind der Verein Seglerhaus am Wannsee und der Potsdamer Yacht Club.