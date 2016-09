Die Wasserschutzpolizei hat beim Einwassern eines Schlauchbootes versehentlich ihren Geländewagen im See versenkt.

Mit dem Jeep sollte ein Schlauchboot geslippt werden, das für den Einsatz beim Seenachtfest in Konstanz vorgesehen war.

Der Tauchgang des Autos ereignete sich am Samstag im Sportboothafen Ost in Überlingen. Als das Auto samt Trailer auf der Rampe stand und ein Beamter das Boot auf dem Hänger fürs Einwassern bereit machte, rollte das Gespann los und das Polizeiauto versank im See.