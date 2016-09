49er-Segler Heil/Plößel in Rio weiter auf Medaillenkurs

Rio de Janeiro, 16.08.2016 von IBN

Die Hoffnungsträger der deutschen Segel-Nationalmannschaft, Erik Heil und Thomas Plößel (Berlin), segeln bei den olympischen Segelwettbewerben weiter ihre beste Regatta des Jahres und festigen mit ihrem zweiten Platz ihre Medaillenchancen für das Finale am Donnerstag.

Die hoffnungsvolle Stimmung bei den deutschen Seglern in Rio steigt mit jedem weiteren guten Rennergebnis, das Erik Heil und Thomas Plößel (Norddeutscher Regatta Verein) bei ihren ersten Olympischen Spielen im 49er einfahren. „Wir sind gut drauf, Erik und ich haben im Team eine gute Stimmung. Ich stelle mir vor, wie wir die Platzierung halten und nicht, wie die Medaille aussieht. Wir dürfen uns auf dem bisherigen Erfolg nicht ausruhen. Wir konzentrieren uns darauf, wieder eine konstante Leistung abzuliefern und das wird nicht leicht bei dieser starken Konkurrenz“, fasst der 28-jährige Vorschoter Thomas Plößel zusammen.

15 Punkte beträgt der Vorsprung der Berliner Heil und Plößel auf die Drittplatzierten Australier und amtierenden Olympiasieger von London 2012, Nathan Outteridge und Iain Jensen. Die führenden Favoriten aus Neuseeland und Silbermedaillengewinner von London, Peter Burling und Blair Tuke, liegen 18 Punkte vor den Deutschen. Bei den heutigen drei Rennen kann viel passen – nach vorne und nach hinten.

Im 49erFX liegen Victoria Jurczok und Anika Lorenz (Verein Seglerhaus am Wannsee) vor den letzten drei Rennen auf Rang elf und wollen den Einzug in das Medal-Race am Donnerstag noch schaffen.

Die Zwischenergebnisse der deutschen Segler im Überblick:

2. Erik Heil/Thomas Plößel, 49er

11. Victoria Jurczok/Anika Lorenz, 49erFX

12. Ferdinand Gerz/Oliver Szymanski, 470er Männer (gestern keine Rennen)

14. Annika Bochmann/Marlene Steinherr, 470er Frauen (gestern keine Rennen