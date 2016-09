Windsurfer Toni Wilhelm beendet olympische Karriere als Sechster in Rio

Rio de Janeiro, 15.08.2016 von IBN

Nach zwölf Jahren olympischer Karriere bestritt Windsurfer Toni Wilhelm (Dogern, Württembergischer Yacht-Club) heute in der Guanabara-Bucht vor Rio zwischen Zuckerhut und Christus-Statue sein letztes Rennen bei Olympischen Spielen.

Gesundheitlich angeschlagen in das Medal-Race gegangen erkämpft der 33-Jährige einen fantastischen sechsten Platz.

„Sport ist mein Leben, meine Leidenschaft, er hat mir so viel gegeben. Mir würde die nötige Motivation fehlen, weitere vier Jahre weiterzumachen“, erklärt Wilhelm, der das letzte Rennen seiner Karriere als Fünfter beendet und damit Sechster bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wird. „Es ist ein Traum den ich bei drei Olympischen Spielen leben durfte. Diese Momente sind unvergesslich.“

Seit Beginn der Spiele kämpft Wilhelm mit einer hartnäckigen Erkältung, die er bis zum Schluss nicht losgeworden ist. Doch als Ausrede für das Verpassen einer Medaille wird die Gesundheit nicht vorgeschoben.

2004 bei seinen ersten Olympischen Spielen in Athen noch schwer beeindruckt von dem „Olympia-Zirkus“ konzentrierte sich der damals 21-Jährige auf vieles, nur nicht auf seinen eignen Wettkampf. „Ich habe mir alle anderen Sportarten angeschaut und mich nur halbherzig um meine Vorbereitung gekümmert“, schaut er kopfschüttelnd zurück. 2008 fiel er verletzungsbedingt für die Spiele in Peking aus. 2012 in London bzw. dem Segelrevier vor Weymouth war der Fokus ganz klar auf eine Medaille gerichtet. Als Dritter in das finale Medal-Race gestartet, verpasst Wilhelm, der in Lörrach In Baden Württemberg geboren ist, die langersehnte Medaille als undankbarer Vierter.

Zwei Jahre vor Rio stand Toni Wilhelm kurz davor, seine olympische Karriere vorzeitig an den Nagel zu hängen. Gemeinsam mit seinem französischen Trainer Pierre Loquet zieht sich der studierte Sportwissenschaftler aus dem Loch heraus und findet die nötige Motivation für seinen heißgeliebten Sport wieder. „Ich habe das Gefühl, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören, weil ich den Sport genauso liebe wie am Anfang.“