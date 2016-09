Deutsche 470er-Segler in Rio im Aufwind

Rio de Janeiro, 15.08.2016 von IBN

Nachdem Windsurfer Toni Wilhelm (Dogern) die Olympischen Spiele in Rio als Sechster beendet hat, geht der siebte Regattatag der olympischen Segelwettbewerbe in Rio (8. bis 18. August 2016) mit gemischten Gefühlen zu Ende: Die beiden 470er-Teams der Segel-Nationalmannschaft, Annika Bochmann und Marlene Steinherr (Berlin) sowie Ferdinand Gerz (München) und Oliver Szymanski (Berlin), sind im Aufwind.

Die Frauen klettern auf Platz 14, die Männer auf Platz zwölf – beide Teams wollen das Medal-Race der besten Zehn am Mittwoch erreichen. Ihr Finalrennen verpasst, hat das junge Katamaran-Team Paul Kohlhoff und Carolina Werner (Kiel), die ihre ersten Olympischen Spiele auf dem 13. Platz beenden.

Ein zufriedenes Lächeln kehrt auf Marlene Steinherrs Gesicht zurück. Nach zwei schwierigen Tagen überzeugen sie und ihre Steuerfrau Annika Bochmann (Verein Seglerhaus am Wannsee) mit zwei Top-Sechs-Ergebnissen. „Es war ein lange Tag und ein schöner Tag. Wir hatten zwei gute Rennen. Bei konstantem Wind konnten wir endlich taktisch segeln. Wir sind gut unterwegs und wollen das Medal-Race erreichen“, erklärt die 30-jährige Steinherr.

Bei ihren 470er-Teamkollegen der Nationalmannschaft, Ferdinand Gerz (Segler Verein Wörthsee) und Oliver Szymanski (Joersfelder Segel-Club), zeigt die Ergebniskurve ebenfalls senkrecht nach oben. Mit einem Rennsieg beweist das Süd-Ost-Gespann, was möglich ist. „Es wäre so einfach gewesen. Wir waren fix bei leichtem, konstantem Wind. Jetzt wollen wir nochmal so drei Rennen rauszaubern wie bei unserem Sieg. Da geht noch einiges“, so ein zuversichtlicher Ferdinand Gerz. Das Verpassen des Medal-Races wie bei seinen ersten Spielen 2012 in London soll natürlich nicht wiederholt werden.

Die Youngster im Mixed-Katamaran Paul Kohlhoff und Carolina Werner (Kieler Yacht-Club) beenden ihre ersten Olympischen Spiele nicht unter den besten Zehn. „Wir sind einfach nur enttäuscht“, mehr kann Carolina Werner dazu vorerst nicht sagen. Sie hatten es selbst in der Hand und müssen am Ende den Erfahrenen im Feld den Vortritt lassen. Die beiden Kieler wird aber eine rosige Zukunft vorhergesagt, wenn sie bereits nach drei Jahren im Nacra 17 auf diesem Weltniveau unterwegs sind.

Endergebnis:

13. Paul Kohlhoff/Carolina Werner, Nacra 17

Die Zwischenergebnisse der deutschen Segler im Überblick:

2. Erik Heil/Thomas Plößel, 49er (gestern Ruhetag)

8. Victoria Jurczok/Anika Lorenz, 49erFX (gestern Ruhetag)

12. Ferdinand Gerz/Oliver Szymanski, 470er Männer

14. Annika Bochmann/Marlene Steinherr, 470er Frauen