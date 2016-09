Windsurfer Toni Wilhelm in Rio auf Finalkurs

Rio de Janeiro, 12.08.2016 von IBN

Freude und Enttäuschung sind für die Segel-Nationalmannschaft am vierten Wettkampftag bei den olympischen Segelwettbewerben in Rio untrennbar. Windsurfer Toni Wilhelm (Dogern) fährt den ersten Rennsieg ein und sieht die Medaillenplätze als Sechster in Reichweite.

Das Katamaran-Team mit Paul Kohlhoff und Carolina Werner (Kiel) hadert wie viele mit den schwierigen Bedingungen, rückt aber auf den 13. Platz vor. Die beiden deutschen 470er-Teams, Annika Bochmann und Marlene Steinherr (Berlin) sowie Ferdinand Gerz (München) und Oliver Szymanski (Berlin), sind völlig erschöpft nach zwei Rennen bei Starkwind mit Kenterungen und Materialbruch. Platz 17 für die Männer und Platz 19 für die Frauen. Heute steigen die letzten beiden Teams in den Wettkampf ein, Victoria Jurczok und Anika Lorenz (Berlin) im 49erFX sowie Erik Heil und Thomas Plößel (Berlin) im 49er.

Noch ein Tag mit drei Rennen liegt vor Windsurfer Toni Wilhelm (Württembergischer Yacht-Club), bevor es für den 33-Jährigen im Idealfall am Sonntag in das letzte Medal-Race seiner olympischen Karriere geht. „Ich ärgere mich über die Punkte, die ich so blöd liegengelassen habe. Hut ab vor den Jungs, die auf den vorderen Plätzen so souverän sind“, zollt Wilhelm seiner Konkurrenz Respekt. Seine Erkältung hat er noch nicht auskuriert, „in den Pausen zwischen den Rennen huste ich mich aus. In den letzten Rennen kann alles passieren, jeder kann verlieren oder gewinnen.“

Enttäuscht von sich selbst und der eigenen Leistung gehen Paul Kohlhoff und Carolina Werner (Kieler Yacht-Club) in ihren Ruhetag. „Wir sind nach den vier Rennen ganz schön fertig. Wir hatten gute Starts, haben danach aber selten die richtige Entscheidung getroffen. Bei den Winddrehern sind wir einfach nicht in den Groove gekommen“, fasst die 22-jährige Carolina Werner den Tag selbstkritisch zusammen.

Den härtesten Tag erlebten die 470er-Teams bei Starkwind auf ihrem Rennkurs auf dem Atlantik. Ferdinand Gerz (Segler Verein Wörthsee) und Oliver Szymanski (Joersfelder Segel-Club) kenterten bei grenzwertigen Bedingungen für das Bootsmaterial und – viel wichtiger – die eigene Gesundheit gleich zweimal und kehrten mit einem kaputten Ruder zurück in den Hafen. Nach dieser Enttäuschung nach einem guten ersten Rennen waren die beiden natürlich nicht in Gesprächslaune.

Bei ihren Teamkolleginnen Annika Bochmann und Marlene Steinherr (Verein Seglerhaus am Wannsee) lief es nicht besser. „Das erste Rennen sind wir unbeschadet über den Kurs gekommen. Kurz vorm Ziel im zweiten Rennen sind wir unter voller Segelfläche in die Welle geschossen, haben U-Boot gespielt und dann kam der Mast runter“, erklärt Marlene Steinherr erschöpft und fassungslos über das Erlebte, „nach dieser Materialschlacht müssen wir jetzt mit einem alten Mast weitersegeln.“ Mit dem nötigen Optimismus geht es aber weiter: „Davon lassen wir uns nicht beirren. Es ist noch alles drin.“

Die Zwischenergebnisse der deutschen Segler im Überblick:

6. Toni Wilhelm, RS:X Männer

13. Philipp Buhl, Laser Standard (gestern Ruhetag)

13. Paul Kohlhoff/Carolina Werner, Nacra 17

16. Ferdinand Gerz/Oliver Szymanski, 470er Männer

19. Annika Bochmann/Marlene Steinherr, 470er Frauen

Die Startzeiten für die deutschen Segler (MESZ):

49er Männer: 18.00 Uhr, drei Rennen (geplante Live-Übertragung)

49erFX Frauen: 18.00 Uhr, drei Rennen

470er Männer: 18.00 Uhr, zwei Rennen

470er Frauen: 18.10 Uhr, zwei Rennen

Laser Standard: 18.10 Uhr zwei Rennen

RS:X Männer: 18.10 Uhr, drei Rennen

Nacra 17: Ruhetag