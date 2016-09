Es lief nicht opitmal

Rio de Janeiro, 11.08.2016

Am dritten Regattatag bei den olympischen Segelwettbewerben lief es für die Segler überhaupt nicht rund. In vier Klassen bringen die Segler nur durchschnittliche Ergebnisse mit an Land – ein Tag zum Abhaken.

Das beste Gesamtergebnis verzeichnet Lasersegler Philipp Buhl (Sonthofen) mit Platz 13 und wahrt rein rechnerisch noch seine Medaillenchance. Im Mixed-Katamaran Nacra 17 belegen Paul Kohlhoff und Carolina Werner (Kiel) nur den 16. Platz wie ihre Teamkollegen Annika Bochmann und Marlene Steinherr (Berlin) im 470er der Frauen. Ferdinand Gerz (München) und Oliver Szymanski (Berlin) rangieren im 470er der Männer auf dem 17. Rang.

Für das beste Ergebnis des dritten Tages sorgt Philipp Buhl (Segelclub Alpsee-Immenstadt) mit seinem 13. Gesamtplatz. „Ich habe bisher mein Potenzial einfach nicht abgerufen. Heute war es ein mentales Problem. Ich wusste über welche Seite des Kurses es ging, habe aber die andere gewählt. An meinem Ruhetag muss ich mich an meine besten Regatten erinnern und dann greife ich nochmal an“, fasst ein sichtlich enttäuschter Philipp Buhl zusammen. Eine Restchance auf eine Top-Platzierungen, sogar eine Medaille, besteht rein rechnerisch noch in den verbleibenden fünf Rennen inklusive dem Medal-Race.

In den drei Klassen, die heute in ihre olympische Regatta gestartet sind, gaben die deutschen Segler bei extrem schwierigen, unkonstanten Bedingungen mit vielen Winddrehern auf den Kursen in der Guanabara-Bucht ihr Bestes. Das jüngste Team der Nationalmannschaft, Paul Kohlhoff und Carolina Werner (Kieler Yacht-Club), beendet den ersten Tag nach nur zwei von drei geplanten Rennen auf Platz 16. „Heute war alles unvorhersehbar. Wir hatten verrückte Bedingungen. Unsere Starts waren super, aber danach war es wie Lotto spielen“, beschreibt Carolina Werner den Auftakt bei den Katamaran-Teams.

Auch die beiden deutschen 470er-Teams hatten einen durchwachsenen Einstieg in den olympischen Wettbewerb. Platz 16 bei den Frauen für Annika Bochmann und Marlene Steinherr (Verein Seglerhaus am Wannsee) sowie Platz 17 für Ferdinand Gerz (Segler Verein Wörthsee) und Oliver Szymanski (Joersfelder Segel-Club).

Windsurfer Toni Wilhelm (Württembergischer Yacht-Club) greift nach seinem Pausentag gestern heute wieder in das Geschehen ein, dafür kommt der Ruhetag für Philipp Buhl gelegen.

Die Zwischenergebnisse der deutschen Segler im Überblick:

7. Toni Wilhelm, RS:X Männer

13. Philipp Buhl, Laser Standard

16. Paul Kohlhoff/Carolina Werner, Nacra 17

16. Annika Bochmann/Marlene Steinherr, 470er Frauen

17. Ferdinand Gerz/Oliver Szymanski, 470er Männer