Top-Auftakt in Rio für Windsurfer Toni Wilhelm

Rio, 09.08.2016 von IBN

Bei besten Segelbedingungen sind die deutschen Segler der Nationalmannschaft gestern in ihre olympischen Wettfahrten (8. bis 18. August) gestartet. Windsurfer Toni Wilhelm (Dogern) liegt nach den ersten drei Rennen solide auf Platz sechs.

Für Lasersegler Philipp Buhl (Sonthofen) ist der 17. Platz nach zwei Rennen ausbaufähig. Direkt vor den Zuschauern am Strand und vor dem Panorama mit dem Zuckerhut ging es für die Windsurfer für drei schnelle Rennen auf die Guanabara-Bucht. Toni Wilhelm (Württembergischer Yacht-Club) beendet den Auftakt seiner dritten Olympischen Spiele als Sechster und geht gut gelaunt in den zweiten Tag. „Ich war locker drauf und fast nicht aufgeregt. Mein Speed stimmt und zwei Starts waren optimal. Ohne das letzte Rennen mit dem 13. Platz wäre es ein perfekter Einstieg gewesen. Aber bei allem, was hier passieren kann, mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, erklärt ein entspannter Toni Wilhelm.

Für den zweiten deutschen Segler auf dem Wasser, Laser-Ass Philipp Buhl (Segelclub Alpsee-Immenstadt), sind die Ergebnisse noch ausbaufähig. Als 17. geht er heute in den zweiten Tag, doch auf die Stimmung drückt der durchwachsene Einstieg bei dem 26-Jährigen nicht: „Ich habe heute das Beste draus gemacht. Der Wind hat viel gedreht und ich bin gut gesegelt. Wenige von uns sind heute konstant vorne gesegelt. Der Weg ist lang und es ist noch nichts verloren.“

Für die Windsurfer sind heute wieder drei Rennen (Start vierte Wettfahrt um 18.30 Uhr MESZ) und die Lasersegler zwei Rennen (Start dritte Wettfahrt um 18.15 Uhr MESZ) geplant.

Insgesamt starten fünf Seglerinnen und sieben Segler der Nationalmannschaft in sieben olympischen Segeldisziplinen. Die Segelwettbewerbe finden vom 8. bis18. August in der Guanabara-Bucht vor dem Zuckerhut statt.