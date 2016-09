Oman Air gewinnt Herzschlagfinale in Hamburg

Hamburg, 01.08.2016 von IBN

Erst mit der allerletzten Wettfahrt ist am Sonntag Act 4 der Extreme Sailing Series™ in Hamburg entschieden worden. Nach dem Rennen, bei dem doppelte Punkte zu holen waren, lag Morgan Larson mit seinem Team von Oman Air in der Gesamtwertung einen einzigen Punkt vor Alinghi.

Für einen kurzen Augenblick durfte das Schweizer Alinghi Team mit Skipper Arnaud Psarofaghis am Sonntag Nachmittag vom Gesamtsieg in Hamburg träumen. Die Mannschaft beendete das einzige Rennen des Tages auf Platz drei. Als die Schweizer über die Ziellinie gingen, lag Larson am Ende des Feldes – damit wäre Alinghi bei Act 4 auf Platz eins gewesen.

Doch das Team aus Oman lieferte sich auf der Zielgeraden ein dramatisches Duell mit der vor ihm liegenden jungen Mannschaft von Land Rover BAR Academy. Ganz knapp vor den Briten schob Larson sich schließlich über die Ziellinie – und sicherte sich damit doch noch hauchdünn den Gesamtsieg in Hamburg.

Der Kampf um Platz drei zwischen dem SAP Extreme Sailing Team und dem Red Bull Sailing Teamwar ähnlich spannend. Ersteres war mit einem kleinen Vorsprung in den letzten Tag gegangen. Mit ihrem zweiten Platz im letzten Rennen zogen die Österreicher mit den Dänen dann nach Punkten gleich. Die besseren Platzierungen gaben schließlich den Ausschlag zugunsten des Red Bull Sailing Team, das sich damit Platz drei sicherte.

„Erst das letzte Rennen gab den Ausschlag“, sagte der österreichische Skipper Roman Hagara hinterher: „Wir hatten einen guten Start, und mussten verhindern, dass Alinghi uns überholt. Damit war ein Boot zwischen uns und dem SAP Extreme Sailing Team, was am Ende reichte.“ In der Saisonwertung liegen Hagara und seine Mannschaft damit mit einem Punkt Vorsprung vor Alinghiauf Platz zwei.

„Die größte Herausforderung bestand für uns darin, gut zu starten. Unsere Starts waren leider nicht gerade großartig, wir mussten immer auf Aufholjagd gehen, um die nötigen Punkte zu holen. Wenn man mit Alinghi und Oman Air auf Augenhöhe segeln will, muss man besser starten“, räumte Hagara selbstkritisch ein.

Die nächste Station ist nun Sankt Petersburg, wo die Flotte vom 1. bis 4. September die zweite Halbzeit der diesjährigen Saison eröffnet.

Extreme Sailing Series™ Act 4, Hamburg, Gesamtwertung nach Tag 4, 17 Rennen (31.07.16)

Rang / Team / Punkte

1. Oman Air (OMA) Morgan Larson, Pete Greenhalgh, James Wierzbowski, Ed Smyth, Nasser Al Mashari 188 Punkte.

2. Alinghi (SUI) Arnaud Psarofaghis, Nicolas Charbonnier, Timothé Lapauw, Nils Frei, Yves Detrey 187 Punkte.

3. Red Bull Sailing Team (AUT) Roman Hagara, Hans Peter Steinacher, Jérémy Bachelin, Adam Piggott, Brad Farrand 166 Punkte.

4. SAP Extreme Sailing Team (DEN) Jes Gram-Hansen, Rasmus Køstner, Mads Emil Stephensen, Pierluigi De Felice, Renato Conde 166 Punkte.

5. CHINA One (CHN) Taylor Canfield, Chris Steele, Hayden Goodrick, Dan Morris, Fredrik Aurell 157 Punkte.

6. Sail Portugal – Visit Madeira (POR) Diogo Cayolla, Luís Brito, João Matos Rosa, Nuno Barreto, Frederico Mello 149 Punkte.

7. Land Rover BAR Academy (GBR) Neil Hunter, Will Alloway, Adam Kay, Oli Greber, Elliot Hanson 121 Punkte.

Extreme Sailing Series™ 2016 overall standings

Position / Team / Punkte

1. Oman Air (OMA) 47 Punkte.

2. Red Bull Sailing Team (AUT) 42 Punkte.

3. Alinghi (SUI) 41 Punkte.

4. SAP Extreme Sailing Team (DEN) 34 Punkte.

5. Land Rover BAR Academy (GBR) 31 Punkte.

6. CHINA One (CHN) 29 Punkte.

7. Sail Portugal – Visit Madeira (POR) 27 Punkte.

8. Team Turx (TUR) 11 Punkte.