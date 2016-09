Lindauer segeln auf Rang 2

26.07.2016

Ein Wochenende mit Hochspannung und spektakulären Bildern, das war die Deutsche Segel-Bundesliga in Travemünde 2016. Der Kampf um die Tabellenspitze endet mit einem Punktegleichstand der ersten drei Ränge. Tutzing, Lindau und Berlin stehen punktgleich ganz oben.

Damit kann der Deutsche Touring Yacht-Club die Spitze zwar halten, steht aber auf einem wackeligen Podest. Sieger in Travemünde wird der Chiemsee Yacht-Club, souverän vor dem Lindauer Segler Club und dem Verein Seglerhaus am Wannsee. In der 2. Segel-Bundesliga triumphiert die Seglervereinigung 1903 Berlin mit Spitzenleistungen. Dahinter folgt ein starker Mühlenberger Segelclub und die Segelkameradschaft „Wappen von Bremen“. Die Überlingern werden Vierte, der Konstanzer YC Fünfter

Im Kampf um den Titel des besten deutschen Segelclubs geht es weiter heiß her. Der Lindauer Segler Club hat es zwar verpasst, hier die Führung im Gesamtklassement zu übernehmen, dennoch machen sie Plätze gut und sind dem Führenden dicht auf den Fersen:

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Platzierung. Wir hätten zwar die Chance gehabt, die Führung in der Tabelle zu übernehmen, aber es hat nicht geklappt. Schade, dass wir heute keinen Wind mehr hatten und die Finalrennen nicht zustande gekommen sind. Die Bedingungen an den ersten zwei Tagen waren dagegen optimal“, so Teresa Hemmeter vom Lindauer Segler Club.