Ende der Segelpause

Hamburg/Travemünde, 21.07.2016 von IBN

Am kommenden Wochenende geht es in Travemünde wieder ordentlich zur Sache. Vom 23. bis 25. Juli segeln die 36 Erst- und Zweitliga-Vereine um die besten Plätze.

Der Verein Seglerhaus am Wannsee (aktuell Tabellenzweiter) schickt seinen frischgebackenen Junioren-Weltmeister in’s Rennen. Philipp Kasüske und Crew sollen den knappen Rückstand auf den Führenden, den Deutschen Touring Yacht-Club, einholen.

Im Rahmen der Travemünder Woche tragen die 36 besten Segelclubs Deutschlands von Samstag bis Montag ihren dritten Spieltag aus. Alle Teams zeigen sich top vorbereitet. Nicht nur die Lokalmatadore vom Lübecker Yacht-Club haben intensiv trainiert und „sind heiß“ auf das Heimspiel, auch die übrigen Teams reisen top vorbereitet an die Ostsee. Der Gejagte bleibt weiterhin der amtierende Deutsche Meister aus 2016, der Deutsche Touring Yacht-Club. Ob der Crew aus Süddeutschland das Norddeutsche Revier schmeckt und ob sie dieses Mal von ihren dichten Verfolgern eingeholt werden können, wird sich am Montag zeigen.

Der besagte Berliner Verfolger, der Verein Seglerhaus am Wannsee, trumpft auf und schickt neben seinem frischgebackenen Junioren-Weltmeister im Finn, Philipp Kasüske, auch Ex- Nationalmannschaftskollege Jan-Jasper Wagner (470er) an den Start. Yannek Wloch und Julian Bergemann komplettieren die Crew. Das Berliner Bundesligateam will endlich die Tabellenführung übernehmen. Spannende Kopf-an-Kopf Wettkämpfe sind vorprogrammiert.