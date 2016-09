Segler Paul Kohlhoff/Carolina Werner für Rio nominiert

Hamburg, 12.07.2016 von IBN

Heute nominierte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Frankfurt bei der letzten von drei Nominierungsrunden das Katamaran-Mixed-Team Paul Kohlhoff und Carolina Werner (Kiel) für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro.

Der DOSB folgt dem Einzelfallantrag des Deutschen Segler-Verbandes (DSV). Somit gehören zwölf Seglerinnen und Segler in sieben Klassen zur deutschen Olympiamannschaft für Rio 2016.

Nach dem zusätzlichen geforderten Leistungsnachweis beim World Cup in Südengland Anfang Juni, bei dem der 21-Jährige und die 22-Jährige überzeugend Silber gewannen, stimmte der DOSB-Vorstand in der letzten Nominierungsrunde dem Einzelfallantrag zu. Damit komplettieren die Kieler Segler die olympische Segel-Mannschaft, die jetzt zwölf Athleten in sieben Disziplinen umfasst.

In der letzten Nominierungsrunde wurden auch die Trainer Thomas Piesker (Laser Standard), Pierre Loquet (RS:X Männer), Thomas Rein (49er), Max Groy (49erFX), Marek Chocian (470er Männer und Frauen) sowie DSV-Cheftrainer David Howlett (Nacra 17) und DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner als Teamleiterin nominiert.

In vier Wochen, am 8. August, starten die ersten deutschen Seglerinnen und Segler in ihre Wettkämpfe. Zurzeit trainieren alle Segler ein letztes Mal vor Rio, um sich optimal auf den Jahreshöhepunkt vorzubereiten.